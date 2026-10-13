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Nicolò Tresoldi, chi è l'autore di una tripletta a San Siro che potrebbe giocare con l'Italia

L'attaccante è stato decisivo nella vittoria del Bruges contro l'inter

Nicolò Tresoldi - Afp
Nicolò Tresoldi - Afp
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13 ottobre 2026 | 23.13
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Nicolò Tresoldi ha affondato l'Inter. Oggi, martedì 13 ottobre, i nerazzurri sono stati battuti dal Bruges per 4-3 a San Siro nella seconda giornata di Champions League, con l'attaccante italo-tedesco, in bilico tra la Nazionale azzurra e quella tedesca, che ha firmato una tripletta. Ma chi è Tresoldi?

Chi è Nicolò Tresoldi

Nicolò Tresoldi è un attaccante italo-tedesco di 22 anni, classe 2004. Nato a Cagliari da genitori italiani, è cresciuto in Germania, dove ha iniziato a giocare con le giovanili dell'Hannover. Qui fa tutta la trafila nelle giovanili, fino a esordire in prima squadra e farsi notare a suon di gol in Bundesliga. Nell'estate del 2025 si trasferisce in Belgio per circa 8 milioni, dove si unisce al Bruges. Considerato uno dei migliori prospetti della sua generazione, si è affermato in Pro Jupiter League tanto da attirare l'interesse di Roberto Mancini, che ha provato a convincerlo a giocare con l'Italia.

Lui però, che ha giocato fin qui nelle Nazionali giovanili con la maglia della Germania, non ha ancora deciso chi scegliere, visto che anche Klopp ha annunciato di volerlo chiamare.

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