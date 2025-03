Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta presto sposi. Lo annuncia la stessa coppia su Instagram, condividendo le foto della romantica proposta di matrimonio che il calciatore ha fatto alla sua compagna. "Ora e per sempre", ha scritto Sara Scaperrotta mostrando l'anello di diamanti che Nicolò Zaniolo le ha regalato in ginocchio, come da tradizione, mentre le chiedeva di sposarlo. Dopo il 'sì' un bacio appassionato. La proposta è avvenuta nel giorno del ventisettesimo compleanno di Scaperrotta, dopo una cena in un ristorante che affaccia su Ponte Vecchio a Firenze.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono genitori di Tommaso, nato nell'estate del 2021. Si erano lasciati poco dopo aver appreso della gravidanza, ma dopo la nascita del bambino è iniziato un lento riavvicinamento, culminato lo scorso anno quando hanno confermato di essere tornati insieme. Ora diventeranno marito e moglie.