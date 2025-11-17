circle x black
Nigeria fuori dai Mondiali, il ct accusa il Congo: "Ci hanno fatto il voodoo"

La nazionale africana è stata eliminata ai calci di rigore

17 novembre 2025 | 13.15
Redazione Adnkronos
Il ct della Nigeria Éric Chelle ha accusato la Repubblica Democratica del Congo di aver fatto “qualche voodoo” durante i calci di rigore che hanno posto fine alle possibilità della sua squadra di qualificarsi per i Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. "Durante tutte le decisioni sui rigori, un ragazzo del Congo ha fatto un po' di voodoo ogni volta. Ecco perché ero un po' nervoso", ha detto Chelle ai giornalisti, spiegando perché sono volate le scintille tra lui e lo staff della Repubblica Democratica del Congo.

Alla domanda su cosa avesse visto, Chelle ha agitato il braccio destro, ma non ha potuto confermare i dettagli della sua affermazione. “Qualcosa del genere (agitando il braccio, ndr). Non so se fosse acqua o qualcosa del genere”, ha detto.

La Repubblica Democratica del Congo si è assicurata un posto negli spareggi interconfederali per i Mondiali del 2026 dopo aver battuto la Nigeria di Victor Osimhen 4-3 ai rigori, dopo un pareggio per 1-1 domenica. La sconfitta, subita contro una squadra classificata 19 posizioni sotto di loro, ha condannato la Nigeria ad un'ulteriore assenza ai Mondiali dal 2026. Gli spareggi interconfederali si svolgeranno a marzo, con il sorteggio giovedì.

