circle x black
Cerca nel sito
 

Italia ai playoff del Mondiale 2026, data del sorteggio e possibili avversarie

Gli azzurri hanno chiuso il girone I al secondo posto dietro la Norvegia

Pio Esposito - Ipa/Fotogramma
Pio Esposito - Ipa/Fotogramma
17 novembre 2025 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Italia ai playoff del Mondiale 2026, in attesa del sorteggio e di conoscere le avversarie. La Nazionale azzurra è stata battuta anche nell'ultima giornata del gruppo I, valido per le qualificazioni alla rassegna iridata di scena il prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada, dalla Norvegia di Haaland, che si è imposta a San Siro per 4-1. La squadra allenata da ct Gattuso, per tornare a giocare la fase finale di un Mondiale, dovrà quindi passare, ancora una volta, per gli spareggi.

Playoff Mondiale 2026, le date

Il sorteggio dei playoff per il Mondiale 2026 andrà in scena giovedì 20 novembre alle ore 13 a Zurigo, in Svizzera. Il format l'Italia lo conosce bene. Le sedici partecipanti agli spareggi saranno divise in quattro percorsi diversi, ciascuno composto da quattro squadre.

Ogni Nazionale disputerà una semifinale e, eventualmente, una finale, entrambe in gara secca. Le partite sono in programma il 26 (semifinale) e il 31 marzo (finale) 2026.

Italia ai playoff, le possibili avversarie

Ai playoff per il Mondiale 2026 parteciperanno le dodici seconde classificate dei gironi di qualificazione più le quattro vincitrici dei gironi di Nations League, a cui, in caso avessero già staccato il pass, si sostituirebbero le altre Nazionali meglio piazzate della competizione. L'Italia sarà inserita in prima fascia e sfiderà quindi in semifinale una proveniente dalla quarta, mentre in finale troverà una dalla seconda o terza fascia. Ecco le possibili avversarie degli azzurri:

Insieme all'Italia la prima fascia del sorteggio si comporrebbe con Turchia, Ucraina e Polonia, mentre in seconda si trovano Repubblica Ceca, Albania, Slovacchia e Scozia. Dalla terza invece arriva la Macedonia del Nord, che eliminò gli azzurri nel 2022, Irlanda, Bosnia e Kosovo. In semifinale invece gli azzurri affronteranno una tra Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Galles.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
italia italia playoff mondiale 2026 mondiale 2026 sorteggio playoff italia
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza