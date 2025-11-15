circle x black
Non gioca Sinner? Alle Atp Finals si tifa Alcaraz. E Carlos ringrazia in italiano

Il numero uno trascina il pubblico della Inalpi Arena di Torino in una serata senza Jannik. Poi, il colpo di scena: "Ci vediamo domani"

Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
15 novembre 2025 | 22.30
Redazione Adnkronos
Alle Atp Finals non gioca Jannik Sinner? Nessun problema, almeno per oggi si tifa Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse spagnolo, numero uno del ranking Atp, ha dato spettacolo sul Centrale nella semifinale contro Auger-Aliassime, trascinando il pubblico di una Inalpi Arena sold out a suon di magie. "Lets' go Carlos" hanno cantato gran parte dei tredicimila presenti, in diversi momenti. Lo spagnolo ha apprezzato, rispondendo addirittura in italiano al termine del match: "Sono molto felice per la partita di oggi. Ci vediamo domani". Un appuntamento al pubblico per la finalissima di domani, domenica 15 novembre, contro Sinner.

Alcaraz: "Domani tre o quattro tiferanno per me"

Alcaraz è soddisfatto, se la ride e scherza con il pubblico: "Sono contento, stasera sono stato solido ma anche molto concentrato. Domani dovrò fare un grande match. Mi aspetto che almeno domani tre o quattro persone tifino per me". E ancora: "Sono felice di giocare un’altra grande partita contro Jannik e sono concentrato. Alla fine so che ci saranno delle persone che tiferanno per lui, ma io devo stare concentrato su di me per mettere in campo il miglior tennis".

