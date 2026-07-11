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Norvegia-Inghilterra, svista choc su gol Bellingham: pallone colpisce cavo telecamera - Video

Episodio contestato ai quarti di finale dei Mondiali 2026

Il pallone che tocca il cavo e le proteste di Nyland - X
Il pallone che tocca il cavo e le proteste di Nyland - X
12 luglio 2026 | 01.24
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Proteste sul pareggio dell'Inghilterra durante il quarto di finale contro la Norvegia. Oggi la Nazionale dei Tre Leoni ha sfidato quella scandinava ai Mondiali 2026 per un posto in semifinale, in una partita che però è stata viziata da una clamorosa svista arbitrale. Sul rinvio di Nyland infatti il pallone colpisce un cavo aereo di una telecamera e poi cade sui piedi di un giocatore dell'Inghilterra, dando il via al gol di Bellingham.

Succede tutto al secondo minuto di recupero del primo tempo. Il portiere della Norvegia rinvia altissimo, il pallone vola in area e colpisce un cavo di una telecamera, cadendo sulla linea del centrocampo tra i piedi di un giocatore dell'Inghilterra. Da lì il pallone arriva a Bellingham che incrocia il sinistro e buca Nyland sul secondo palo.

La deviazione però non viene ravvisata né dall'arbitro né dal Var, mentre il portiere norvegese corre a lamentarsi indicando, come mostrato da immagini diventate rapidamente virali, proprio il cavo sospeso. Su X monta la protesta non solo dei tifosi scandinavi: "Il gol dell'Inghilterra è il risultato della palla che ha colpito il cavo della telecamera", ha scritto su X un utente, "il che è pazzesco perché i norvegesi lo stavano chiaramente indicando". "Nessun fischio, non è rivedibile?! Eppure come sappiamo, a volte le cose possono improvvisamente diventare rivedibili e reversibili...", ha scritto un altro, alludendo probabilmente al cartellino rosso sospeso a Folarin Balogun.

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norvegia inghilterra norvegia inghilterra gol bellingham mondiali
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