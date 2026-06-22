circle x black
Cerca nel sito
 

Norvegia-Senegal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Nazionale scandinava sfida quella africana nella seconda giornata dei Mondiali 2026

Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
Erling Haaland - Ipa/Fotogramma
22 giugno 2026 | 20.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Norvegia. Nella notte tra oggi, lunedì 22 giugno, e domani, martedì 23, la Nazionale scandinava sfida il Senegal - in diretta tv e streaming - nella seconda giornata dei Mondiali 2026. La Norvegia è reduce dalla vittoria contro l'Iraq, battuto 4-1 all'esordio nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Canada e Messico, mentre il Senegal è stato battuto dalla Francia 3-1.

Norvegia-Senegal, orario e probabili formazioni

La sfida tra Norvegia e Senegal è in programma martedì 23 giugno alle 2 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken

Senegal (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, Pape Gueye; Sarr, Diarra, Mané; Jackson. Ct. Thiaw

Norvegia-Senegal, dove vederla in tv

Norvegia-Senegal sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
norvegia senegal norvegia senegal norvegia oggi norvegia senegal dove vederla tv norvegia senegal orario norvegia senegal mondiali mondiali 2026
Vedi anche
Malagò nuovo presidente Figc: "Ho 3900 messaggi sul cellulare, ora cominciamo a metterci la testa"
Sorelle ritrovate, il procuratore: "Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia" - Video
Calcio, Malagò: "Ripristinare rapporto con una parte della politica" - Video
Malagò eletto nuovo presidente Figc, il momento dell'annuncio - Video
Incidente mortale a Savona, il giovane del video choc lascia l'Italia: "Remigrazione"
All'Assemblea Figc la protesta dei tifosi: "Per un calcio giusto e popolare"
Vannacci: "A scuola non si studia l'inno d'Italia, bisogna insegnare in classe a essere cittadini" - Video
News to go
Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana
Bagno di folla per Meloni al raduno degli alpini - Video
Coldiretti: in 50 anni persi 2,4 milioni di ettari di pascoli - Video
News to go
Il Regno Unito vuole vietare i social agli under 16
News to go
Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza