Djokovic allontana il ritiro: "Sono ancora il numero 3 del mondo, voglio conquistare un altro Slam"

L'ex numero uno del tennis mondiale alla vigilia dell'esordio nel Masters 1000 di Indian Wells: "Sono ancora competitivo e continuerò finché vorrò"

Novak Djokovic - Fotogramma/IPA
05 marzo 2026 | 13.05
Redazione Adnkronos
“In molti mi chiedono perché continuo a giocare e per quanto tempo voglio andare avanti. Sono ancora il numero 3 del mondo e non è male. Né in termini di ranking, né di risultati". Novak Djokovic, ex numero uno del tennis mondiale, ha parlato così alla vigilia dell'esordio al torneo di Indian Wells. Il secondo impegno della sua stagione, dopo la finale agguantata agli Australian Open e persa contro Carlos Alcaraz.

Djokovic: "Ritiro? Voglio un altro Slam"

Il fuoriclasse serbo ha spiegato: "Ritiro? Sono ancora competitivo e continuerò finché lo vorrò. Perché dovrei fermarmi se sento ancora questo fuoco e ho qualità e motivazioni per andare avanti? Voglio conquistare un altro Slam, in Australia ci sono andato vicino". Djokovic non nasconde nemmeno l'orgoglio per i traguardi raggiunti a quasi 39 anni: "Negli Slam ho perso solo contro Alcaraz o Sinner, per me è un risultato fenomenale. Ho dimostrato a me stesso e agli altri di poter competere ai massimi livelli e anche di poterli battere. I miei prossimi impegni? Devo decidere dove giocare non solo dal punto di vista del tennis, ma soprattutto in base alle emozioni che provo nel tornare in un posto".

