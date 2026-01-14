circle x black
Pensa di aver vinto, ma si sbaglia: Ofner 'fregato' da super tie break agli Australian Open - Video

L'austriaco è stato battuto in rimonta dallo statunitense Basavareddy nelle qualificazioni di Melbourne

14 gennaio 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esulta per essersi qualificato agli Australian Open, anzi no. È successo a Melbourne durante l'ultimo turno delle qualificazioni al primo Slam della stagione, al via domenica 18 gennaio, nel match tra l'austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Nishesh Basavareddy. Al decisivo super tie break, dopo aver vinto un set ciascuno, Ofner mette a segno il punto del 7-1 ed esulta avvicinandosi a rete per stringere la mano all'avversario, convinto di aver vinto la partita.

Peccato però che il super tie break prevede che si arrivi a 10 punti, e non ai canonici 7, motivo per cui l'arbitro ha guardato l'austriaco, un po' sbalordito, e gli ha detto: "Non ancora". Ofner è quindi tornato a rete, allargando le braccia sorpreso e un po' deluso, e ha subito la rimonta di Basavareddy.

Il giovane statunitense ha infatti raggiunto l'australiano sull'8-8, con la partita che è continuata ai vantaggi. Ofner si è conquistato due veri match point, Basavareddy li ha annullati tutti con il servizio e ha piazzato il mini break decisivo, chiudendo quest'incredibile sfida 13-11 e volando nel tabellone principale degli Australian Open.

