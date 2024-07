Omg e Lega Serie A presentano studio su attenzione pubblicità durante eventi calcistici

La Sala Assemblee della Lega Serie A a Milano ha fatto da cornice alla conferenza stampa 'Quando la comunicazione fa goal. L’attenzione ai messaggi pubblicitari nello sport più amato d’Italia’, organizzata da Omnicom Media Group (Omg) e Lega Serie A per il lancio del primo studio che misura l’attenzione agli stimoli pubblicitari inseriti nel mondo del calcio. L’indagine è parte del primo studio in Europa che ha integrato machine learning, AI e neuroscienze per misurare l’attenzione agli stimoli pubblicitari ‘Beyond Visual Attention’, di Omg.