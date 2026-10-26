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Proficuo incontro tra Lega Serie A maschile e femminile di pallavolo per il futuro dei club e del movimento

Durigon e Cozzoli insieme per tutelare gli investimenti dei Club e ottimizzare le risorse

Claudio Durigon e Vito Cozzoli - Lega volley
Claudio Durigon e Vito Cozzoli - Lega volley
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26 ottobre 2026 | 15.19
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Un passo importante per la crescita del volley italiano. I Presidenti della Lega Pallavolo Serie A Femminile e della Lega Pallavolo Serie A Maschile, Vito Cozzoli e Claudio Durigon, si sono incontrati per gettare le basi di una collaborazione senza precedenti. L’obiettivo è chiaro: unire le forze per tutelare gli investimenti dei Club, ottimizzare le risorse e parlare con un’unica autorevole voce nei confronti delle Istituzioni politiche e sportive, italiane e internazionali.

Dai rapporti con la Fipav a quelli con Cev e Fivb per quanto concerne i calendari internazionali, fino ad arrivare ai rapporti con il Governo e alle strategie operative per potenziali sviluppi commerciali ed eventi condivisi. In un momento cruciale per lo sport di vertice, le due Leghe, pur mantenendo le proprie specificità, hanno deciso collaborare per costruire una strategia di sistema, dimostrando che la vera forza del movimento risiede nella capacità di fare squadra, anche fuori dal campo.

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