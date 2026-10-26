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Pallone d'Oro, oggi si decide il vincitore - Diretta

A Londra verrà consegnato il premio individuale più prestigioso del panorama calcistico

Il Pallone d'Oro - Ipa
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26 ottobre 2026 | 18.28
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

L'attesa è finita. Oggi, lunedì 26 ottobre, alle 21 si terrà la cerimonia che assegnerà il Pallone d'Oro 2026, in una delle edizioni più incerte degli ultimi anni. Il premio più ambito e prestigioso a livello individuale del panorama calcistico, verrà consegnato al Palladium Theatre di Londra, un cambio di location, rispetto alla 'solita' Parigi, voluto da France Football, la rivista che assegna il premio, per omaggiare Stanley Matthews, leggenda del calcio inglese e vincitore della prima edizione del Pallone d'Oro nel lontano 1956. Tanti i favoriti per vincere l'edizione 2026 del Pallone d'Oro. Tra i più accreditati ci sono l'attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé, che ha deciso il Clasico di ieri con una doppietta, e le stelle di Barcellona e Bayern Monaco Lamine Yamal e Harry Kane.

Il vincitore dell'anno scorso è l'attaccante del Psg Ousmane Dembele

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