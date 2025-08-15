Jasmine Paolini torna in campo a Cincinnati. Oggi, venerdì 15 agosto, la tennista azzurra sfida l'americana Coco Gauff, numero due del mondo, nei quarti di finale del Wta 1000 statunitense. Agli ottavi Paolini ha superato senza problemi la ceca Barbora Krejcikova, imponendosi in due set, mentre all'esordio aveva battuto la greca Maria Sakkari e nel terzo turno un'altra padrona di casa, Ashlyn Krueger.

Paolini-Gauff, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Gauff è in programma oggi, venerdì 15 agosto, con orario ancora da definire. Le due tenniste si sono affrontate in quattro precedenti, con il parziale in totale parità con due vittorie a testa. Nell'ultimo incontro, nella finale degli ultimi Internazionali d'Italia, Paolini ha battuto Gauff in due set.

Paolini-Gauff, dove vederla in tv

Paolini-Gauff, come tutte le partite di Cincinnati, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Sky Sport, ma sarà visibile, come tutto il tabellone femminile, anche in chiaro su SuperTennis. Il match sarà disponibile in streaming sull'app Sky Go e su NOW, oltre che su SuperTenniX.