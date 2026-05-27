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Paolini-Sierra: orario, precedenti e dove vederla in tv

La tennista azzurra torna in campo nel secondo turno del Roland Garros

Jasmine Paolini - Afp
Jasmine Paolini - Afp
27 maggio 2026 | 06.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, la tennista azzurra affronta l'argentina Solana Sierra - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam di Parigi. Paolini, reduce dall'eliminazione al terzo turno degli Internazionali, ha battuto l'ucraina Yastremska all'esordio, mentre Sierra ha superato Raducanu.

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Paolini-Sierra, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Sierra è in programma oggi, mercoledì 27 maggio, per le ore 14.30 circa. Le due tenniste non si sono mai affrontate in carriera, con quello del Roland Garros che sarà quindi il primo precedente tra loro.

Paolini-Sierra, dove vederla in tv

Paolini-Sierra, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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