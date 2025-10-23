circle x black
Paolini, non solo tennis: sarà tedofora alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

La tennista azzurra lo ha annunciato su Instagram

Jasmine Paolini - Afp
Jasmine Paolini - Afp
23 ottobre 2025 | 17.30
Redazione Adnkronos
Jasmine Paolini tedofora a Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 23 ottobre, la tennista azzurra ha annunciato che trasporterà una delle fiamme olimpiche alle prossime Olimpiadi invernali, in programma in Italia dal 6 al 22 febbraio prossimo. Paolini ha comunicato il tutto con un post sul proprio profilo Instagram: "Sono orgogliosa di essere una delle tedofore alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026".

Paolini, attualmente numero sei del mondo, è reduce dalla sconfitta nella semifinale del Wta di Ningbo per mano di Elena Rybakina, ma nonostante il ko ha potuto festeggiare la qualificazione alle prossime Wta Finals di Riad.

