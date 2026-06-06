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Papa Leone, la risposta a sorpresa sul Real Madrid. Poi 'svela' il suo tifo per i Mondiali - Video

Il pontefice, in viaggio verso la Spagna, ha parlato anche di calcio

Papa Leone - IPA
Papa Leone - IPA
06 giugno 2026 | 18.00
Redazione Adnkronos
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Papa Leone XIV è un grande appassionato di calcio. E, di tanto in tanto, il suo amore per il pallone viene fuori in modo divertente anche in alcune interviste. Oggi, in viaggio per Madrid, il pontefice ha per esempio risposto a una domanda sul Clasico, con relativa preferenza per Barcellona o Real Madrid: "Il Papa - ha detto - è per tutte le squadre, ma Prevost è del Real Madrid". Una confessione, quella fatta sul volo verso la capitale spagnola, che ha fatto rapidamente il giro del web, facendo sorridere tanti tifosi.

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Papa Leone e il tifo ai Mondiali

Il Santo Padre è tornato a parlare di calcio anche in ottica Mondiali, specificando che tiferà per gli Stati Uniti: "Farò sicuramente il tifo per gli Usa ai mondiali di calcio ma non so quante partite avrò modo di vedere".

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Papa Leone Prevost Leone XIV LEone Mondiali
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