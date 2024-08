Alice Bellandi medaglia d'oro nel judo, categoria 78 kg, alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra, n. 1 del ranking mondiale, in finale oggi 1 agosto 2024 ha sconfitto la rivale israeliana, Inbar Lanir. A decidere a 30 secondi dalla fine, il terzo shido rimediato dall'israeliana.

Il match poteva finire a un minuto dal termine per un ippon nel ruolino dell'azzurra, non concesso però dall'arbitro. L'oro di Bellandi è il quinto a Parigi, e segue di pochi minuti quello di De Gennaro nel Kayak. Lista suscettibile di essere aggiornata dopo le 20,30, quando le fiorettiste affronteranno gli Usa nella finale dei metalli pregiati.

Quante emozioni ci regalano i nostri azzurri. Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi conquistano l’oro nella Canoa e nel Judo a distanza di pochissimo tempo. Due grandi vittorie per lo sport italiano. Forza 💪🏻🇮🇹#GiochiOlimpici pic.twitter.com/aIwvgYOsGe — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 1, 2024

"Quante emozioni ci regalano i nostri azzurri. Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi conquistano l’oro nella Canoa e nel Judo a distanza di pochissimo tempo. Due grandi vittorie per lo sport italiano. Forza", il commento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X.

"Questa mattina a Casa Italia per sostenere e ringraziare i tanti atleti italiani che, come sempre, stanno dando lustro alla nostra Nazione nello sport. E tanti auguri a Nicolò Martinenghi, primo oro italiano in questi #GiochiOlimpici, per il suo compleanno", aveva scritto in mattinata la premier da Parigi.