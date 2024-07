Italia medaglia oro nella spada femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre battono in finale la Francia per 30-29 nella finale che si decide con la stoccata supplementare. Giulia Rizzi, Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, che mette a segno la stoccata decisiva, trionfano contro le transalpine in una sfida straordinaria. L'exploit consegna l'undicesima medaglia alla spedizione azzurra a Parigi: 3 ori, 4 argenti e 4 bronzi.

La finale

La Francia archivia i primi 3 assalti con un vantaggio di 3 stoccate (9-6), tocca a Rizzi provare a ricucire nel quarto round. I colpi doppi abbondano, il gap rimane invariato (14-12) nella quinta frazione. Nel sesto parziale, Navarria subentra a Fiamingo che esce dalla rotazione. Navarria subisce un break di 4-2 che consente alla Francia di allungare (19-15) dopo due terzi di finale. Rizzi prova a ricucire il gap e riporta l'Italia in scia.

La rimonta viene completata nella frazione successiva da Navarria, che porta in vantaggio le azzurre (24-23). Tutti si decide nell'ultimo duello, con Santuccio in pedana. L'azzurra inizia l'ultimo minuto con una stoccata di vantaggio. A 40 secondi dal termine è parità (27-27). Un colpo doppio (28-28) non cambia la situazione. Santuccio si fa infilare a 20 secondi dalla fine, ma riesce in extremis a pareggiare i conti (29-29). Si va al minuto supplementare, che inizia con un colpo doppio. Santuccio trova l'affondo vincente: 30-29, è Italia d'oro.

La squadra di spada femminile italiana nella gestione del ct Dario Chiadò è sempre stata sul podio dal 2022 al 2024 a tutti i grandi eventi internazionali tra Mondiali (Cairo 2022 e Milano 2023), Europei (Antalya 2022, Cracovia 2023, Basilea 2024) e ora anche ai Giochi Olimpici. Per la terza volta nella storia l'Italia sale sul podio olimpico nella spada femminile a squadre: dopo l'argento di Atlanta 1996 e il bronzo di Tokyo 2020. Il primo oro della storia della spada femminile è il 50esimo oro dell'Italia della scherma ai Giochi Olimpici.