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Pedro, addio alla Lazio: "Giorno triste, un onore vestire questa maglia"

21 maggio 2026 | 16.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi è un giorno molto triste per me, perché dico addio a questo bel percorso e a questa splendida famiglia laziale. Vorrei ringraziare tutti i tifosi, i calciatori, gli allenatori e tutta la società, dipendenti e collaboratori compresi, per avermi permesso di far parte della gloriosa storia di questo club. È stato un vero onore vestire questa maglia e portare questo stemma sul mio petto". Questo il saluto di addio alla Lazio da parte dell'attaccante spagnolo Pedro, in un video pubblicato dal club sui propri social.

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L'attaccante spagnolo ha aggiunto: "È vero che non ho portato nessuna soddisfazione in forma di trofeo a questa che considero essere una meravigliosa casa, ma ho sempre difeso i colori di questa maglia con coraggio, umiltà, ambizione e passione, insieme ai miei compagni di squadra".

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