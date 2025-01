Pentathlon, presidente Bittner nominato 'Responsabile Nazionale Dipartimento Sport Forza Italia'

Il presidente della Federazione italiana Pentathlon, Fabrizio Bittner, è stato nominato 'Responsabile Nazionale del Dipartimento Sport di Forza Italia' da Alessandro Cattaneo, responsabile dei Dipartimenti Forza Italia, d'intesa con il Segretario nazionale Antonio Tajani. "Mi fa molto piacere che abbiamo pensato a me, sicuramente è un momento un po' da analizzare dello sport italiano nel suo complesso, quindi ci sarà un lavoro da fare importante e spero di riuscire a portare un contributo positivo in un momento di tante tensioni, ma che alla fine vede i risultati delle federazioni come un po' un miracolo italiano", ha spiegato Bittner all'Adnkronos.

"Nonostante le difficoltà che il movimento sta vivendo sotto diversi aspetti, ci sono delle cose, come sempre, come in tutti i posti, e delle situazioni da migliorare, ma speriamo di riuscire a essere da stimolo e da motore per portare una visione diversa, delle nuove idee e fare dei ragionamenti aperti con tutti gli operatori, visto che c'è la necessità di confronti e meno arroccamenti sulle proprie posizioni", ha aggiunto il numero uno della Fipm. "Ci sono tanti altri operatori, oltre al Coni, altrettanto importanti, che sono Sport e Salute, il Dipartimento, il Ministro dello sport, tutte figure chiave, con tante situazioni che in alcune zone grigie si sovrappongono come competenze le une alle altre, quindi sono quelle zone di confine che, secondo me, vanno meglio delineate. C'è stata la questione degli affitti che ha sollevato alcuni animi e va approfondita e verificata, però bisogna trovare soluzioni positive. Io ho frequentato abbastanza i consigli nazionali del Coni e non mi pare che ci siano delle persone che non siano aperte al dialogo, alla consultazione, alla partecipazione, al confronto".

"La prima cosa che vorrei per la mia federazione? Andiamo avanti per cercare di allargare il movimento, visto che abbiamo avuto la fortuna e la bravura di Giorgio (Malan ndr.) di riportare una medaglia in Italia dopo 36 anni, (il bronzo a Parigi 2024), quindi cercheremo di andare avanti su quella linea e possibilmente di prepararci per Los Angeles in maniera di arrivare lì ed essere di nuovo altamente competitivi. Quindi questo è il mio obiettivo che si coniuga con le esigenze assolute di necessità di allargare la base associativa, di partecipazione a livello giovanile e credo che con l'ingresso di questa nuova quinta disciplina (la Obstacle Race) di avere un pochettino più la strada spianata", ha aggiunto Bittner.

"Per quanto riguarda invece il sistema sport in generale, l'obbiettivo è aiutarlo a funzionare meglio. Insomma, alla fine un partito politico deve fare delle proposte perché la situazione migliori per tutti fondamentalmente, in considerazione delle tematiche, dal lavoro sportivo alle esigenze fiscali delle associazioni, alla parte della salute, del benessere. Insomma dei grossi macro capitoli in cui all'interno ci stanno tante cose che servono per migliorare il sistema sport del paese", ha concluso il nuovo Responsabile Nazionale del Dipartimento Sport di Forza Italia.