Pisa-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Trasferta per i giallorossi contro la neopromossa nella seconda giornata di Serie A

Paulo Dybala - Ipa/Fotogramma
Paulo Dybala - Ipa/Fotogramma
30 agosto 2025 | 08.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Serie A. La squadra giallorossa vola oggi, sabato 30 agosto, a Pisa per sfidare i padroni di casa nella seconda giornata di campionato. Il club allenato da Gian Piero Gasperini, che ha sostituito Claudio Ranieri, oggi dirigente, in panchina, è reduce dalla vittoria all'esordio stagionale contro il Bologna all'Olimpico, battuto 1-0 grazie al gol di Wesley. Il Pisa di Gilardino, neopromosso, ha invece pareggiato 1-1 a Bergamo contro l'Atalanta.

Pisa-Roma, orario e probabili formazioni

La sfida tra Pisa e Roma è in programma oggi, sabato 30 agosto, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Pisa (3-4-2-1): Demper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola. All. Gilardino

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini

Pisa-Roma, dove vederla in tv

Pisa-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, e dai canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

