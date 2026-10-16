Un post partita speciale per lo Special One. Dopo il trionfo di Champions League contro la Roma, rimontata sul 4-3 all'Olimpico, José Mourinho ha concesso al suo Real Madrid una cena a base di pizza, ordinata al ristorante Remo, storico locale di Testaccio.

Tre dipendenti della pizzeria, Vincenzo, Alessandro e Mirco, hanno quindi provveduto a consegnare la cena al quartier generale dei Blancos, dopo essere stati contattati da un membro dello staff di Mourinho, amico e cliente affezionato del ristorante. Inevitabile, al momento della consegna, un selfie con l'allenatore portoghese, che prima e durante la partita è stato omaggiato dai suoi ex tifosi con cori e striscioni.