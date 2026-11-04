Il Napoli torna protagonista in Champions League. Oggi, mercoledì 4 novembre, gli azzurri sfidano il Porto - in diretta tv e streaming - nella quarta giornata della fase campionato della massima competizione europea. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta di Torino, dove la Juventus si è imposta per 2-0 nell'ultimo turno di campionato, mentre in Champions League aveva battuto per 4-3 il Bodo/Glimt al Maradona.