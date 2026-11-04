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Champions League, Porto-Napoli 4-1, altro ko della squadra di Allegri

Gli azzurri finiscono ko con i portoghesi nella quarta giornata della fase campionato

Samu - Ipa
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04 novembre 2026 | 20.04
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Il Porto cala il poker contro il Napoli, finisce 4-1 al Do Dragao. Si complica così il cammino in Champions della formazione di Allegri. Per la squadra portoghese di Farioli arriva il primo successo stagionale nella competizione, nel match valido per la quarta giornata della League Phase.

Lusitani in vantaggio all'11' con Bednarek ma prima dell'intervallo ci pensa McTominay al 43' a trovare il pareggio nel miglior momento dei partenopei. Nella ripresa però il Porto la vince con i cambi. Al 71' Veiga va segno e la gara cambia. All'80' ci pensa Kiwior di testa e all'89' Samu trasforma il rigore concesso per l'intervento di Rafa Marin, che viene espulso nell'occasione, con gli azzurri che chiudono in dieci uomini. Per i partenopei arriva il terzo ko nella competizione e restano fermi a 3 punti.

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