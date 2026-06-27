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Mondiali, oggi Portogallo-Colombia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Terza giornata nel girone K della Coppa del Mondo

Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
27 giugno 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Portogallo torna protagonista ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, sabato 27 giugno, e domani, domenica 28, la Nazionale lusitana sfida la Colombia - in diretta tv e streaming - nella terza giornata della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Dopo il deludente pareggio dell'esordio per 1-1 contro il Congo, il Portogallo ha battuto l'Uzbekistan per 5-1 trascinato dalla doppietta di Cristiano Ronaldo. La Colombia invece guida il girone K dopo aver battuto la Nazionale allenata da Cannavaro per 3-1 e quella africana 1-0.

Portogallo-Colombia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Portogallo e Colombia è in programma domenica 28 giugno all'1.30 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Colombia (4-3-3): Cristiano Vargas; D. Sanchez, Lucumi, D. Munoz, Mojica; G. Puerta, Lerma, Arias; L. Suarez, J. Rodriguez, L. Diaz. Ct. Lorenzo.

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Ct: Martinez

Portogallo-Colombia, dove vederla in tv

Portogallo-Colombia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

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