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Mondiali, oggi Portogallo-Rd Congo: orario, probabili formazioni e dove vederla

Anche per la nazionale del ct Roberto Martinez è arrivato il momento del debutto in Coppa del Mondo

Cristiano Ronaldo - IPA
Cristiano Ronaldo - IPA
17 giugno 2026 | 07.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ai Mondiali 2026 è il giorno del Portogallo di Cristiano Ronaldo. Oggi, mercoledì 17 giugno, la squadra del ct Roberto Martinez fa il suo esordio nella Coppa del Mondo in corso tra Canada, Messico e Stati Uniti e affronta la Repubblica Democratica del Congo a Houston. Si tratta di una delle sfide del Gruppo K, di cui fanno parte anche Uzbekistan e Colombia. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Portogallo-Rd Congo, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in campo alle 19 ora italiana:

Portogallo (4-3-3) Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Conceicao. Ct: Martinez

Rep. Democratica del Congo (4-2-3-1) Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu. Ct: Desabre

Portogallo-Rd Congo, dove vederla

La partita tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo sarà visibile in esclusiva in diretta e in streaming su Dazn.

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Mondiali Portogallo Repubblica Democratica Congo Mondiali 2026
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