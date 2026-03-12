Presentata la Fia Wec 6 Hours of Imola, 14 case al via

Dopo il rinvio della gara del Qatar sarà l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ad ospitare il round di apertura del FIA World Endurance Championship, ospitando anche il Prologo, con la '6 Hours of Imola 2026', in programma dal 17 al 19 aprile. Per il terzo anno consecutivo, il circuito di Imola accoglie così una delle competizioni di maggiore rilievo del panorama endurance internazionale, confermando il proprio posizionamento nel calendario iridato e la capacità organizzativa maturata nelle precedenti edizioni. L’edizione 2026 vedrà al via 14 Case costruttrici impegnate nelle categorie Hypercar e LMGT3, in un contesto tecnico e sportivo tra i più competitivi degli ultimi anni. Naturalmente la presenza di Ferrari è particolarmente attesa dal pubblico di casa.

Nella presentazione a Milano- che ha visto la partecipazione fra gli altri di Frederic Lequien (Ceo di Fia Wec), Geronimo La Russa (Presidente Aci) e Pietro Benvenuti (Direttore Generale Autodromo Imola) - è stato poi sottolineato come l’impegno dell’Autodromo non si limita all’organizzazione sportiva, ma si estende alla costruzione di un evento capace di coinvolgere il territorio e offrire un’esperienza completa agli spettatori. All’interno del circuito sarà allestita una Fan zone con attività di intrattenimento, aree dedicate al pubblico e proposte food, pensata per accompagnare gli appassionati durante l’intero fine settimana di gara.

Giovedì pomeriggio, nel centro storico di Imola, è in programma la presentazione ufficiale dei piloti, appuntamento ormai consolidato che consente al pubblico di incontrare i protagonisti del Mondiale Endurance e che rafforza la sinergia tra circuito e territorio. Inoltre, dal venerdì alla domenica tornerà l’Imola Fan City Experience, che nei giorni della manifestazione offrirà un palinsesto di eventi pensato per coinvolgere tifosi, famiglie, cittadini e visitatori. La gara FIA WEC 6 Hours of Imola rientra inoltre tra gli eventi ufficiali della Giornata Nazionale del Made in Italy del 15 aprile, riconoscimento che valorizza il ruolo dell’Autodromo quale luogo simbolo dell’eccellenza italiana nel motorsport e nell’industria automobilistica.