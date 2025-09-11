Presentato ad Ancona il I Trofeo Michele Scarponi per i giovanissimi

Grande successo per la conferenza stampa di presentazione del 1° Trofeo Michele Scarponi, svoltasi ieri, mercoledì 10 settembre, ad Ancona presso il Palazzo Leopardi della Regione Marche. Lo scrive la Fondazione Michele Scarponi, organizzatrice della corsa. Il Trofeo, in programma sabato 27 settembre 2025, è una gara nazionale di ciclismo Juniores maschile organizzata dall’ASD AVIS Frecce Azzurre di Camerino, con il patrocinio dei Comuni di Castelraimondo e Camerino, della Fondazione Michele Scarponi e dell’Università di Camerino. La corsa verrà seguita dal direttore di corsa Raffaele Babini di RCS, tra le figure più affermate nel panorama nazionale e internazionale per quanto riguarda l’organizzazione di gare ciclistiche. Tra le squadre e i ciclisti già iscritti, ci sarà anche il campione italiano Juniores di ciclismo su strada, il laziale Vincenzo Carosi.

Durante l’incontro il presidente delle Frecce Azzurre di Camerino, Francesco Jajani, ha svelato il percorso della gara che prevede due circuiti con partenza da Castelraimondo (MC) e arrivo a Camerino(MC) per totali 96,3 km e un dislivello di 1.776 m (in allegato planimetria e altimetria). La corsa porta con sé molteplici significati: il ricordo di Michele, che nel 2009 proprio a Camerino vinse una tappa della Tirreno Adriatico; l’abbraccio ai territori di Castelraimondo e Camerino, colpiti duramente dal sisma del 2016; i giovani come destinatari e protagonisti di un percorso di cambiamento della sicurezza stradale. A riguardo, si è deciso di dedicare due traguardi a due giovani vittime sulla strada, promesse del ciclismo: Silvia Piccini (friulana) e Matteo Lorenzi (trentino), entrambi di 17 anni, entrambi investiti e uccisi mentre si allenavano in bicicletta.