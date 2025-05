Inizia oggi, venerdì 9 maggio, il Giro d'Italia 2025. L'edizione numero 108 della Corsa Rosa partirà da Durazzo, in Albania (per la prima volta nella storia), e si concluderà a Roma. La prima tappa da Durazzo a Tirana è già molto impegnativa e potrebbe riservare sorprese in virtù dei diversi punti in altura presenti nella seconda metà del percorso. Ecco orario, percorso e dove vedere in tv la prima tappa.

Giro d'Italia 2025, la prima tappa

Ma cosa bisogna sapere sulla prima tappa del Giro d'Italia 2025? Dopo un inizio pianeggiante, che verrà chiuso dai traguardi volanti di Paper ed Elbasan (km 58 e 67), ci sarà il primo Gran Premio della Montagna (Gpm) a Gracen, di seconda categoria e con scollinamento a 777 metri di altitudine (saranno 13 i km in salita, con pendenze fino all'11%). Un dislivello importante, che potrebbe regalare subito qualche fuga. Dopo una lunga discesa, si entrerà a Tirana con doppia scalata a Surrel (Gpm di terza categoria, a 454 metri di altezza), per poi arrivare al traguardo.

Giro d'Italia 2025, orario e dove vedere prima tappa

La prima tappa partirà alle 13.10. La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su Rai Play), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.