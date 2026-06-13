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F1 Gp Barcellona, la griglia di partenza

Russell in pole e Hamilton in prima fila, Leclerc solo decimo

George Russell - (Afp)
George Russell - (Afp)
13 giugno 2026 | 17.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La griglia di partenza del Gp di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il britannico George Russell in pole position con la Mercedes, accanto a lui in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton. Decimo Charles Leclerc con l'altra rossa dopo l'incidente avvenuto nel Q3.

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La griglia

Prima fila

1. George Russell - Mercedes - 1'14''679

2. Lewis Hamilton - Ferrari - 1'14''743

Seconda fila

3. Kimi Antonelli - Mercedes - 1'14''998

4. Lando Norris - McLaren - 1'15''001

Terza fila

5. Max Verstappen - Red Bull - 1'15''021

6. Isack Hadjar - Red Bull - 1'15''077

Quarta fila

7. Oscar Piastri - McLaren - 1'15''090

8. Liam Lawson - Racing Bulls - 1'16''542

Quinta fila

9. Nico Hulkenberg - Audi - 1'16''657

10. Charles Leclerc - Ferrari - DNF (incidente)

Sesta fila

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

Settima fila

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Pierre Gasly (Alpine)

Ottava fila

15. Oliver Bearman (Haas)

16. Carlos Sainz (Williams)

Nona fila

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Alexander Albon (Williams)

Decima fila

19. Sergio Perez (Cadillac)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

Undicesima fila

21. Lance Stroll (Aston Martin)

22. Fernando Alonso (Aston Martin).

Riproduzione riservata
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Tag
f1 gp barcellona qualifiche gp barcellona f1
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