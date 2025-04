Marc Marquez partirà in pole position nel Gp del Qatar, seguito dal fratello Alex Marquez. Cade invece Pecco Bagnaia: il pilota Ducati, trionfatore ad Austin e terzo nella classifica Piloti di MotoGp, è scivolato durante il Q2, a poco più di quattro minuti dal termine delle qualifiche, all'ingresso in una curva del circuito di Lusail. Bagnaia stava volando nel primo settore, accendendo un casco rosso, prima di cadere. Il ducatista partirà quindi dall'undicesima posizione

Terzo miglior tempo per la Yamaha di Fabio Quartararo, finalmente competitivo, seguito da Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Si torna in pista alle 19 per la gara Sprint.

Gp Qatar, la griglia di partenza

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Fabio Quartararo (Yamaha)

4. Franco Morbidelli (Ducati)

5. Fabio Di Giannantonio Ducati)

6. Maverick Vinales (KTM)

7. Johann Zarco (Honda)

8. Fermin Aldeguer (Ducati)

9. Alex Rins (Yamaha)

10. Ai Ogura (Aprilia)

11. Francesco Bagnaia (Ducati)

12. Pedro Acosta (KTM)

13. Marco Bezzecchi (Aprilia)

14. Jorge Martin (Aprilia)

15. Luca Marini (Honda)

16. Jack Miller (Yamaha)

17. Raul Fernandez (Aprilia)

18. Brad Binder (KTM)

19. Augusto Fernandez (Yamaha)

20. Enea Bastianini (KTM)

21. Joan Mir (Honda)

22. Somkiat Chantra (Honda)