Australian Open, Alcaraz e Paolini protagonisti: il programma della sesta giornata

Inizia il terzo turno nello Slam di Melbourne

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
22 gennaio 2026 | 09.09
Redazione Adnkronos
Comincia il terzo turno agli Australian Open 2026. Nella notte tra oggi, giovedì 22 gennaio, e domani, venerdì 23, lo Slam di Melbourne, nella sua sesta giornata, accoglie di nuovo in campo il numero uno Carlos Alcaraz, che se la vedrà con il francese Corentin Moutet per un posto agli ottavi, mentre Jasmine Paolini sfiderà la statunitense Iva Jovic.

Attesa anche per il ritorno di Aryna Sabalenka, prima del ranking Wta, e Coco Gauff nel tabellone femminile, mentre quello maschile vedrà protagonisti anche Alexander Bublik e Daniil Medvedev.

Australian Open, il programma della sesta giornata

ROD LAVER ARENA - dall'1:30

[1] Aryba Sabalenka (BLR) - Anastasia Potapova (AUT)

non prima delle 3:30

[1] Carlos Alcaraz (SPA) - [32] Corentin Moutet (FRA)

non prima delle 9:00

[29] Frances Tiafoe (USA) - Alex de Minaur [6] (AUS)

Elena-Gabriela Ruse (ROM) - [8] Mirra Andreeva (RUS)

MARGARET COURT ARENA - dall'1:30

[3] Coco Gauff (USA) - Hailey Baptiste (USA)

non prima delle 4:00

[11] Daniil Medvedev (RUS) - Fabian Marozsan (HUN)

non prima delle 9:00

[12] Elina Svitolina (UCR) - [23] Diana Shnaider (RUS)

[10] Alexander Bublik (KAZ) - Tomas Martin Etcheverry (ARG)

JOHN CAIN ARENA - dall'1:00

[17] Victoria Mboko (CAN) - [14] Clara Tauson (DEN)

[19] Tommy Paul (USA) - [14] Alejandro Davidovich Fokina (SPA)

non prima delle 7:00

[7] Jasmine Paolini (ITA) - [29] Iva Jovic (USA)

non prima delle 8:30

[3] Alexander Zverev (GER) - [26] Cameron Norrie (GBR)

KIA ARENA - dall'1:00

Nuno Borges (POR) - [25] Learner Tien (USA)

[Q] Zeynep Sonmez (TUR) - Yulia Putintseva (KAZ)

[19] Karolina Muchova (CZE) - Magda Linette (POL)

[13] Andrey Rublev (RUS) - [18] Francisco Cerundolo (ARG)

