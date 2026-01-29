circle x black
Quintieri: "Rapporto Sport 2025 conferma importanza quadro sistematico e aggiornato"

Lo ha detto il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale

29 gennaio 2026 | 15.37
Redazione Adnkronos
“E’ il terzo anno consecutivo che presentiamo il rapporto sport con Sport e Salute, un osservatorio che stiamo cercando di migliorare. L’attenzione verso lo sport sta crescendo non solo per aspetti agonistici, ma anche economici e sociali ed è importante fornire dati, informazioni e metodologie rigorose. Dobbiamo ringraziare anche l’Istat. Solo con dati ufficiali si acquista credibilità e si permette di fare confronti con altri Paesi”. Lo ha detto il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Beniamino Quintieri alla presentazione del Rapporto Sport 2025 al Foro Italico,

“Il Rapporto conferma l’importanza di disporre di un quadro informativo aggiornato e sistematico, capace di orientare in modo efficace le politiche pubbliche di sviluppo del settore sportivo. La lettura integrata dei dati economici, occupazionali e sociali consente di valutare l’impatto degli investimenti e di programmare interventi sempre più mirati e sostenibili sui territori. In questo percorso, la collaborazione istituzionale tra soggetti pubblici e operatori del sistema sportivo rappresenta un elemento essenziale per costruire politiche basate su evidenze e obiettivi condivisi. Come Istituto per il Credito Sportivo e Culturale continueremo a sostenere questo processo, affiancando amministrazioni e stakeholder attraverso strumenti finanziari e di analisi a supporto di una crescita equilibrata, innovativa e inclusiva del settore”, ha aggiunto Quintieri.

