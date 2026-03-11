circle x black
Champions League, oggi Real Madrid-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla

Al Bernabeu la supersfida degli ottavi di Champions League

Vinicius - Fotogramma/IPA
Vinicius - Fotogramma/IPA
11 marzo 2026 | 10.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Champions League con l'andata degli ottavi di finale. Oggi, mercoledì 11 marzo, è il giorno del big match tra Real Madrid e Manchester City. I Blancos arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Benfica di José Mourinho, mentre gli inglesi avevano agguantato la qualificazione diretta agli ottavi, saltando il turno dei playoff in virtù dell'ottavo posto nella fase campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Real Madrid-Manchester City, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City, in campo alle 21:

Real Madrid (4-3-3) Courtois; Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, F. Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; G. Garcia, Vinicius Jr

Manchester City (4-3-3) Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush

Real Madrid-Manchester City, dove vederla

La sfida tra Real Madrid e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Amazon Prime Video. La sfida sarà visibile anche in streaming su Amazon Prime Video.

