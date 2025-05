I Blancos hanno ufficializzato l'arrivo dell'ormai ex tecnico del Bayer Leverkusen

Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid. Oggi, domenica 25 maggio, il club spagnolo ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex centrocampista, che lascia la guida del Bayer Leverkusen per sedere sulla panchina dei Blancos a partire dal prossimo 1 giugno, guidando così la squadra già nel prossimo Mondiale per club.

Alonso ha firmato un contratto di tre anni, come comunicato dal Real Madrid attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali: "Xabi Alonso sarà l'allenatore del Real Madrid per le prossime tre stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2028". Lo spagnolo succede quindi a Carlo Ancelotti, che ha assunto la carica di commissario tecnico della Nazionale brasiliana e ha ricevuto, in occasione dell'ultima giornata di Liga, il saluto commosso del Bernabeu.

Ten Hag al Leverkusen, il valzer delle panchine europee

Il Bayer Leverkusen, dal canto suo, ha scelto già il sostituto di Xabi Alonso, facendo partire così il valzer delle panchine europee. A sedere sulla panchina tedesca sarà, secondo la rivista Kicker, Erik ten Hag, ex tecnico del Manchester United. L'olandese era stato esonerato dai Red Devils lo scorso ottobre e ora è pronto a sostituire Xabi Alonso firmando un contratto biennale. L'arrivo di Ten Hag chiude le porte quindi a Cesc Fabregas, accostato nelle scorse settimane proprio alla panchina delle Aspirine ma che, con ogni probabilità, sembra destinato a rimanere al Como.