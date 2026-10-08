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Real Madrid, ancora una rissa. Dalla Spagna: "Due giocatori si sono picchiati"

Lo spogliatoio dei Blancos resta una polveriera per José Mourinho

José Mourinho - Ipa/Fotogramma
José Mourinho - Ipa/Fotogramma
08 ottobre 2026 | 12.37
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Nuova rissa al Real Madrid? Secondo quanto riportato dal media spagnolo Cadena Ser, il clima nello spogliatoio dei Blancos resta rovente, con due giocatori, di cui però non si conosce l'identità, che sarebbero venuti addirittura alle mani nelle scorse settimane.

In Spagna riportano come il clima all'interno dello spogliatoio di José Mourinho, tornato sulla panchina del Real Madrid in estate, sia tutt'altro che facile. Negli scorsi mesi c'era stata la rissa furiosa tra Aurelien Tchouameni e Federico Valverde, finita con tanto di punti sul viso per il centrocampista uruguaiano, mentre ora una situazione simile si sarebbe ripetuta tra altri due giocatori.

Le tensioni nascerebbero, in primis, per lo scarso feeling tra Kylian Mbappé e il resto dello spogliatoio, in particolare con Jude Bellingham e Vinicius Jr. Mourinho avrebbe già avuto un acceso confronto con il fuoriclasse francese per invitarlo ad avere un atteggiamento diverso e a fare maggiore attenzione alla propria immagine fuori dal campo, ma senza, a quanto pare, sortire effetto.

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