Una foto pubblicata su Instagram dal coach australiano racconta il lavoro quotidiano dell'azzurro per recuperare dal problema al ginocchio
Il lavoro continua, lontano dai riflettori ma con un obiettivo ben preciso: tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. Jannik Sinner prosegue a Monte-Carlo il percorso di recupero dal problema al ginocchio, seguito passo dopo passo dal suo team. A raccontare un nuovo frammento di questa fase è una fotografia pubblicata su Instagram da Darren Cahill, coach australiano destinato a lasciare il gruppo di lavoro dell'azzurro.
Nello scatto Sinner è impegnato in palestra, concentrato sugli esercizi sotto lo sguardo attento di Cahill, affiancato dal preparatore atletico Umberto Ferrara e dall'osteopata Andrea Cipolla. "Il duro lavoro continua per alcuni", scrive Cahill nella didascalia che accompagna la fotografia. Poche parole, ma sufficienti a raccontare una giornata di allenamento e la volontà di proseguire con determinazione nel percorso di recupero.
Per Sinner si tratta, in questa fase, soprattutto di lavoro funzionale e preparazione fisica. L'obiettivo è ritrovare gradualmente la condizione e recuperare la piena efficienza del ginocchio prima di riprendere l'attività sul campo. Un percorso da affrontare con prudenza, senza accelerazioni, affidandosi alle indicazioni dello staff.