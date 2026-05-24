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Gea, problemi di... stomaco al Roland Garros: "Non riesco più a muovermi". Cos'è successo

Il tennista francese ha abbandonato il campo durante il primo set contro Khachanov

Arthur Gea - IPA
Arthur Gea - IPA
24 maggio 2026 | 14.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il sogno di giocare il Roland Garros ha presto 'regalato' un momento complicato ad Arthur Gea. Il tennista francese, impegnato (oggi, domenica 24 gennaio) nel primo turno dello Slam di casa contro Karen Khachanov è stato costretto a interrompere bruscamente la partita durante il primo set a causa di un grave problema fisico. Dopo pochi scambi sul campo Suzanne Lenglen, Gea è corso dal giudice di sedia per palesare il suo problema e chiedere di andare con urgenza negli spogliatoi "Devo andare in bagno. Non riesco più a muovermi. Sto per farmela addosso”. Una scena insolita e imbarazzante, che ha colto di sorpresa anche il pubblico, incredulo davanti alla richiesta del francese.

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Prima di uscire dal campo, il numero 135 del ranking Atp (al Roland Garros con wild card) ha dovuto terminare il game. Ricevuto il via libera, ha lasciato il campo per raggiungere gli spogliatoi, interrompendo il match. Tornato poi in campo, il 21enne ha ricominciato a giocare a ha perso il match 6-3 7-6 6-0.

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