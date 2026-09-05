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Roma, trionfo con l'Atalanta e i tifosi sognano: "Siamo da scudetto"

I giallorossi hanno battuto la Dea nella terza giornata di Serie A

Soulé e Dybala - Afp
Soulé e Dybala - Afp
05 settembre 2026 | 22.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma continua a vincere e i suoi tifosi sognano. Oggi, sabato 5 settembre, i giallorossi hanno battuto l'Atalanta in rimonta per 2-1 all'Olimpico nella terza giornata di Serie A, mantenendo la testa della classifica a punteggio pieno dopo le due vittorie in altrettante giornate contro Fiorentina e Lecce, entrambe battute per 4-0.

Risultati che stanno facendo sognare e alimentano un entusiasmo che, nella sponda giallorossa della Capitale, è ormai incontenibile: "Vinceremo lo scudetto", scrive un tifoso su X, senza prestare troppa attenzione alla scaramanzia. "Quest'anno siamo i più forti", "questa Roma mi fa impazzire", sono i pensieri più diffusi sul web.

"È una grande Roma, una Roma da scudetto", è un altro messaggio, piuttosto chiaro, di un tifoso giallorosso, mentre altri vedono corsi e ricorsi storici, nell'anno del centenario: "Non mi sentivo così da un certo 2000/2001...".

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