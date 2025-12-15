circle x black
Roma-Como, vantaggio giallorosso con uomo a terra. Cos'è successo

Il gol dell'1-0 del difensore arriva dopo uno scontro di gioco in cui resta a terra Addai

Roma-Como - Fotogramma/IPA
Roma-Como - Fotogramma/IPA
15 dicembre 2025 | 22.22
Redazione Adnkronos
Il gol dell'1-0 in Roma-Como fa discutere. Al minuto 61 della partita che chiude la quindicesima giornata di Serie A, i giallorossi hanno trovato il vantaggio con un gran destro rasoterra di Wesley, riuscito a capitalizzare in maniera perfetta l'assist di Soulé. Ma sulla fascia sinistra l'azione inizia con un episodio dubbio, quando Rensch vince un contrasto con Addai prima di crossare in area. Dopo lo scontro di gioco, l'attaccante del Como resta a terra, mentre sugli sviluppi dell'azione la Roma trova il gol. I giocatori del Como non protestano: per l'arbitro, tutto regolare e gol convalidato.

Pochi minuti dopo, al 66', Addai è costretto a uscire dal campo per un problema muscolare. Dentro, al suo posto, Jesus Rodriguez.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roma Como Roma Como oggi Serie A gol Wesley
