L'allenatore della Roma spiega perché l'argentino non scenderà in campo domenica. Ed esclude, invece, problemi con il difensore tedesco

Con Mats Hummels "non c'è mai stato un litigio". E' quanto ha detto l'allenatore della Roma Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia del match dell'Olimpico con il Bologna."E' un grande professionista - aggiunge -. Devo scegliere chi mi fa certe cose e scelgo in base a quello, è molto semplice. Per lo stesso motivo ho fatto giocare Pisilli al posto di Pellegrini. So che è pesante, anche io mi aspettavo di più, ma fino a ora devo essere onesto rispetto al mio lavoro: scegliere cosa credo sia giusto. Non ci sono mai stati problemi".

"Nessun passo indietro"

"Secondo me abbiamo ripulito l'aria dopo Firenze. Abbiamo tirato fuori tutto, non ho mai pensato a un passo indietro, ho la coscienza pulita" ha detto alla vigilia del match dell'Olimpico contro il Bologna. "Ci sono momenti in cui sento che la squadra è mia anche dopo le sconfitte, quando dicevo che ero soddisfatto dopo Verona, non stavo fingendo - aggiunge il tecnico croato -. Contro l'Union ho visto una squadra poco concentrata, distratta, non sul pezzo nelle ripartenze e che si è messa in difficoltà da sola. Non erano caratteristiche della mia squadra. Voglio essere sincero. La partita in Belgio è stata sconcertante".

"Dybala non ci sarà contro il Bologna"

"Dybala non ci sarà perché ha sentito un fastidio nel riscaldamento di ieri" annuncia Juric. "Voleva allenarsi ma il fastidio continua a esserci". "Quando si è fatto male? Non si tratta di infortuni ma di sensazioni, fastidi, cicatrici a causa dei tanti infortuni passati. Queste sensazioni non ti lasciano tranquillo ed è successo un po' in Belgio e ieri voleva provare ad allenarsi ma sentiva un fastidio", conclude il tecnico croato.