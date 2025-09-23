circle x black
Roma, esordio in Europa League da tre punti contro il Nizza

Svilar blinda la porta: ennesimo clean sheet a 3,10 su Sisal.it

23 settembre 2025 | 13.54
Redazione Adnkronos
La Roma, reduce dalla vittoria nel derby contro la Lazio, fa il suo esordio in Europa League volando in Costa Azzurra per affrontare il Nizza. I rossoneri provano a sfatare un tabù: nelle competizioni Uefa, la formazione transalpina ha affronta in sette occasioni le squadre italiane rimediando altrettante sconfitte. Il trend però non sembra poter cambiare domani sera all’Allianz Riviera visto che, secondo gli esperti Sisal, la Roma parte favorita, a 2,30, rispetto al 3,10 del Nizza mentre si sale leggermente, 3,40, per il pareggio. Tutte le gare dei capitolini, finora, sono terminate sempre 1-0: lo stesso risultato esatto si gioca a 8,50 per la formazione di Gasperini mentre pagherebbe 10 volte la posta a favore dei padroni di casa. Mile Svilar si sta confermando come uno dei migliori portieri a livello europeo: un clean sheet del portierone capitolino è dato a 3,10. Partendo da questo presupposto, la Combo No Goal + Under 2,5, in quota a 2,50, è nelle corde del match. In un match così tirato, un goal dalla panchina, a 2,50, e una rete da fuori area, offerta a 3,50, potrebbero risultare decisive ai fini del risultato finale.

Evan Ferguson è ancora a caccia del primo gol con la maglia della Roma: la prima gioia in giallorosso si gioca a 3,00. Anche Mati Soulé si candida a protagonista tra i capitolini: un gol o un assist dell’argentino è offerto a 2,25. In casa Nizza, Mancini e compagni dovranno fare attenzione all’ex Sassuolo Jeremy Boga, nel tabellino dei marcatori a 4,50.

