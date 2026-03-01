circle x black
Roma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I giallorossi ospitano i bianconeri all'Olimpico nella 27esima giornata di Serie A

La Juventus - Afp
01 marzo 2026 | 08.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match all'Olimpico. Oggi, domenica 1 marzo, la Roma ospita la Juventus - in diretta tv e streaming - nello scontro diretto della 27esima giornata di Serie A. Una sfida che può essere decisiva per le sorti del quarto (ma anche terzo) posto in classifica e indirizzare la corsa alla qualificazione in Champions League.

I giallorossi arrivano all'appuntamento dopo la netta vittoria casalinga contro la Cremonese, battuta 3-0, mentre i bianconeri sono stati eliminati dal Galatasaray nei playoff Champions, pur avendo vinto il ritorno a Torino 3-2 con due reti incassate ai tempi supplementari. In campionato invece la squadra di Spalletti era stata battuta dal Como 2-0 all'Allianz Stadium.

Roma-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma e Juventus è in programma oggi, domenica 1 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Roma-Juventus, dove vederla in tv

Roma-Juventus sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

