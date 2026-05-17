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Roma-Lazio, Rovella a contatto con Celik: Gasperini chiede rigore

Episodio arbitrale nel derby della penultima giornata di Serie A

Gian Piero Gasperini - Afp
Gian Piero Gasperini - Afp
17 maggio 2026 | 13.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste in Roma-Lazio. Oggi, domenica 17 maggio, i giallorossi hanno sfidato i biancocelesti nel derby della penultima giornata di Serie A, in una partita decisiva per la corsa alla Champions League e condizionata anche da qualche episodio arbitrale. Dopo il gol annullato a Dia per fuorigioco nel primo tempo, la squadra di Gasperini ha protestato per un contatto in area della Lazio tra Nicolò Rovella e Zeki Celik, su cui la Roma ha chiesto a gran voce un calcio di rigore.

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Succede tutto al 56'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo in favore dei giallorossi, il pallone arriva dalle parti di Rovella, che alza la gamba per allontanare il pallone ma si vede scavalcato dall'inserimento di Celik. I due giocatori vanno così a contatto, con il turco che resta a terra dolorante, mentre i giocatori in campo e Gasperini in panchina chiedono un calcio di rigore.

L'arbitro Maresca fa invece segno di continuare e la sua decisione viene confermata poco dopo anche dal Var, con il contatto tra i due considerato casuale e di lieve entità, non tale quindi da assegnare un rigore.

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roma lazio roma lazio derby roma lazio rovella celik rigore
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