La Roma torna in campo in Serie A. Nella 17esima giornata i giallorossi sfidano il Parma all'Olimpico. Ranieriva a caccia di tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, ora distante soli due punti. La Roma è infatti ferma a 16 punti dopo il ko della scorsa giornata contro il Como, a +1 dal Parma, che sogna il sorpasso.

Roma-Parma, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma e Parma è in programma oggi, domenica 22 dicembre, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala. All. Ranieri

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia

Roma-Parma, dove vederla in tv

Roma-Parma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match sarà visibile sia in streaming sulla piattaforma che attraverso smart tv.