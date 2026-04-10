circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla

I giallorossi ospitano i toscani all'Olimpico

Pellegrini - Fotogramma/IPA
Pellegrini - Fotogramma/IPA
10 aprile 2026 | 08.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 10 aprile, i giallorossi affrontano il Pisa - in un match visibile in tv e streaming - all'Olimpico nell'anticipo della 32esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini va a caccia dei tre punti dopo la sconfitta nel big match dell'ultimo turno contro l'Inter, mentre i nerazzurri hanno bisogno di muovere la classifica dopo l'ennesima sconfitta contro il Torino. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

CTA

Roma-Pisa, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Roma-Pisa, in campo stasera alle 20:45:

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Loyola, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. All. Hiljemarkv

Roma-Pisa, dove vederla

La partita tra Roma e Pisa verrà trasmessa da Dazn, ma sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (252). Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roma Pisa Roma Pisa Serie A
Vedi anche
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato
News to go
Capri, multe fino a 500 euro a chi 'assale' i turisti
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni
News to go
Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede
Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: "Ancora? Tutto falso" - Video
Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation - Video
Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video
News to go
Smart working, scatta la stretta: cosa cambia, le novità
Trump, il messaggio all'Iran con il coniglio pasquale: "Non siete più così forti" - Video
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza