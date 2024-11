"Se la gara con il Tottenham conta più per la classifica o per il morale? Le due cose insieme naturalmente. Il Tottenham vive un momento eccellente, ha fatto 4 gol al City. Hanno battuto anche United e Aston Villa. Fanno quel tipo di calcio che amo, macinano gioco. L’allenatore sta facendo un lavoro eccellente, gli faccio i miei complimenti”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida di Europa League con il Tottenham. "È una partita che da tantissimi stimoli. Questa non è una partita amichevole, giochiamo contro una squadra che è fantastica, noi dovremo essere intelligenti e scaltri".

Con Hummels in conferenza

“Hummels? E' venuto perchè è un giocatore di livello internazionale. Non è pretattica. Devo ancora parlare con tutti, li ho lasciati liberi mentalmente. Domani sarò a colloquio con Hummels e vediamo se avrà recuperato dopo Napoli. Sono sereno perché abbiamo perso per un’indecisione ma non mi è dispiaciuta la prestazione. I ragazzi hanno fatto quello che gli avevo chiesto. Hanno dato il 100% ed hanno fatto la prestazione. Abbiamo sbagliato alcune cose e non mi aspettavo quel tipo di partita perché siamo stati titubanti con la palla. Troppi errori nei passaggi, ma c’è la prestazione. Il nuovo allenatore non ha la bacchetta e cambia tutto. Dybala come sta? Si è allenato, non soffre di nessun dolore, lo valuterò domani. Una cosa è averlo e un'altra è non averlo, sono convinto che abbia i colpi per risolvere le partite".