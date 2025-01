I tifosi della Roma potranno comprare biglietti e andare in trasferta per il match sul campo dell'Udinese, in programma domenica 26 gennaio e valida per la 22esima giornata di Serie A

Il Tar del Friuli Venezia Giulia oggi ha infatti accolto il ricorso presentato dai tifosi della Roma, e sostenuto dalla società giallorossa, contro il divieto di trasferta imposto ai residenti nel Lazio. La squadra di Ranieri, nella sfida del Bluenergy Stadium, potrà quindi essere accompagnata dal suo popolo.

Gli scontri nel derby e il divieto di trasferta

I tifosi di Roma e Lazio residenti nel Lazio avevano ricevuto il divieto di trasferta, come detto, dopo gli scontri andati in scena prima del derby dello scorso 5 gennaio. Per i tifosi giallorossi non era stato possibile quindi acquistare biglietti per la sfida di Bologna del 12 gennaio, con annullamento dei tagliandi già venduti. Stessa cosa era accaduta per quelli biancocelesti, che non sono potuti volare a Verona per la partita contro l'Hellas dell'ultima giornata di campionato.

La decisione era nata sì dai disordini nati fuori dall'Olimpico in occasione del derby della Capitale, poi vinto dai giallorossi 2-0, ma anche per la "particolare propensione alla violenza da parte delle due tifoserie e l'alta probabilità che in occasione dei prossimi incontri di calcio analizzati in sede di comitato, si possano verificare gravi turbative per l'ordine e a sicurezza pubblica", come si legge nelle linee di indirizzo per le Prefetture competenti, avanzate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

In occasione del derby, è stato ricordato in sede di Comitato, le frange più oltranziste delle due tifoserie, a partire dalle prime ore della mattina della gara, hanno cercato a più riprese lo scontro, quando, con i volti coperti anche con l'utilizzo di caschi e muovendosi in modo compatto, hanno agito in modo da superare il cospicuo dispositivo di ordine pubblico già predisposto, che ha fatto da sbarramento.