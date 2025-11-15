circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, Totti: "Ultimo anno giocavo contro tutti, mi hanno fatto smettere"

L'ex capitano giallorosso ha parlato anche della Nazionale

Francesco Totti - Ipa/Fotogramma
Francesco Totti - Ipa/Fotogramma
15 novembre 2025 | 08.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Francesco Totti torna a parlare del suo ultimo, turbolento, anno alla Roma. L'ex capitano giallorosso è stato ospite di Alessandro Cattelan al podcast Supernova, dove ha ripercorso ricordi e rimpianti mai superati del tutto: "A inizio anno mi dissero che avrei deciso io quando smettere, poi però quando si avvicinava la fine della stagione mi dissero che sarebbe stato il mio ultimo derby".

"Qui in Italia appena arrivi a 36 o 37 anni per la gente non ti reggi più in piedi", ha continuato Totti, "quel periodo in cui non stavo bene, non fisicamente ma con il contesto che c'era intorno, sembrava che io giocassi contro tutto. Ogni volta sembrava che facevo qualcosa in più. Forse era la preparazione o la squadra o anche la mia bravura, ma ribaltavo sempre il risultato".

Inevitabile una battuta, guardando al passato, anche sulla Nazionale, reduce dalla vittoria per 2-0 in Moldavia ma contestata dai suoi tifosi: "La nostra generazione era troppo forte, in Serie A ogni squadra aveva almeno uno due campioni, anche la squadra più debole", ha ricordato Totti, "in Nazionale quando ci ritrovavamo c'era una grande amicizia, anche se in campo la settimana prima eri avversario. Capitava poi che ti rivedevi a Coverciano e iniziava subito lo scherzo, la presa in giro. Sicuramente quando smetti è lo spogliatoio ciò che manca di più".

Poi sul Var ha attaccato: "È una perdita di tempo. Fai goal e non sai se è valido, aspetti cinque minuti… nel frattempo fai un aperitivo e ancora controllano. Inzaghi col Var avrebbe fatto 50 gol e non 250, almeno la metà li ha fatti con la testa davanti", ha detto Totti con un sorriso.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma totti roma totti ritiro totti nazionale italia totti italia
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza