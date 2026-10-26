La fine del matrimonio tra Amanda Martins e Wesley continua a far discutere. La donna, che ha avuto una figlia con il calciatore brasiliano della Roma, ha deciso di raccontare pubblicamente alcuni retroscena della loro relazione, sostenendo di aver subito ripetuti tradimenti nel corso degli anni. I due, che da tempo non vivono più insieme, sono separati. Nelle sue storie Instagram, Amanda ha scelto di intervenire dopo aver letto diverse indiscrezioni sulla propria vita privata, facendo riferimento a episodi che, secondo la sua versione, avrebbero compromesso irrimediabilmente il rapporto.

“Non avrei mai pensato di arrivare qui sul mio Instagram e di aprirmi su una parte molto importante della mia vita - esordisce la Martin -.Parlo del mio matrimonio, anche perché sono sempre stata molto riservata. Ma, davanti ai pettegolezzi che leggo sui social e sui siti di gossip, sono venuta a parlarvi e a spiegarvi un po' di quello che è successo”.

Nel suo intervento, Amanda ha chiarito di non essere più interessata alle scelte dell'ex marito dopo la separazione. Il suo risentimento, ha spiegato, riguarda soprattutto quanto sarebbe accaduto quando erano ancora una coppia. La donna sostiene che le mancanze di rispetto non siano state episodi isolati e che tra le persone coinvolte ci sarebbero state anche delle prostitute. "Io e lui oggi siamo separati e quindi può fare quello vuole, non mi interessa se si diverte oppure no. E non che questo faccia la differenza, perché quando lui mi doveva qualcosa comunque mi ha mancato di rispetto. Non mi ha tradito una, due o tre volte, sono state varie. E non è stato con una, due o tre ragazze sono state varie, incluse delle prostitute".

La scoperta sul telefono e i dettagli raccontati da Amanda

Tra gli aspetti più forti della testimonianza c'è il modo in cui Amanda afferma di aver scoperto i presunti tradimenti. Secondo il suo racconto, non si sarebbe trattato di semplici voci circolate nell'ambiente o di confidenze ricevute da altre persone: la donna sostiene di aver visto direttamente sul telefono di Wesley immagini e video relativi agli incontri con altre donne, materiale che avrebbe poi trasferito sul proprio dispositivo. “Lo so non per voci o confidenze ma perché l'ho visto coi miei occhi. Ho avuto accesso al suo telefono. In quegli incontri ha fatto foto, ha filmato, quindi ho passato tutto sul mio telefono. Persino in quei momenti mostrava la fede nunziale al dito, senza rispetto”.

"Quando mi accorgevo di certe cose, lui giurava su Dio e sulla figlia. Non avevo prove all’inizio, era la sua parola contro la mia. Io ho già pianto tutto quello che avevo da piangere e oggi è persino strano pensarci, io che lo amavo tanto, no? Che dormivo con una persona che amavo tutti i giorni della mia vita. Per me è stato uno shock. Io neanche so se altre donne avrebbero lo stomaco che ho avuto io di vedere tutto e essere fredda, di parlare nel momento giusto. Io ho dato varie opportunità a lui di confessare quello che lui aveva fatto e lui non ha mai confessato”.

Nel frattempo, anche una storia pubblicata da Wesley ha attirato l'attenzione dei social. Nel contenuto, il brasiliano avrebbe mostrato una consistente quantità di denaro appoggiata su un tavolo, accanto a un orologio di lusso. La pubblicazione è arrivata mentre le dichiarazioni di Amanda erano al centro delle discussioni online.

I presunti tradimenti durante la gravidanza

Il racconto della Martins si sposta poi su uno dei periodi più delicati della sua vita: la gravidanza. Secondo quanto riferito dalla donna, i problemi coniugali non sarebbero iniziati soltanto negli ultimi tempi, ma si sarebbero verificati anche mentre aspettava la figlia. Amanda ha sottolineato di aver scelto allora di non esporre pubblicamente la situazione, continuando a tentare di salvare il matrimonio e a costruire una famiglia.

“Anche durante la gravidanza sono stata tradita e abbandonata. Ma non sono mai andata su Internet a rendere pubblica nessuna di queste cose. Ho accettato tutto in silenzio, ho perdonato, ho cercato davvero di costruire una famiglia, di avere un matrimonio solido. Ma non ha funzionato. E non è stata nemmeno colpa mia. Perché penso che quando una persona è fatta così, non ci sia nessuno che possa farla cambiare. Qualsiasi relazione avrà, sarà sempre così. La persona che starà con lui passerà quello che ho passato io, o anche peggio”.

Le scene nei ristoranti e le crisi d'ansia

Nella parte finale del suo sfogo, Amanda ha descritto anche alcuni episodi che sarebbero avvenuti durante le uscite pubbliche. La donna sostiene che Wesley avrebbe rivolto attenzioni ad altre ragazze anche quando erano insieme, arrivando a chiedere numeri di telefono a cameriere o a donne incontrate in fila per il bagno. Nel suo racconto, inoltre, l'alcol avrebbe contribuito a far emergere comportamenti che lei giudicava difficili da gestire.

La situazione, sempre secondo quanto dichiarato dall'ex moglie, avrebbe finito per incidere profondamente sul suo equilibrio emotivo. Amanda ha raccontato di aver sviluppato crisi d'ansia e di essere arrivata a sentirsi a disagio persino all'idea di uscire di casa. "Vi sto raccontando solo una piccolissima parte di tutto quello che è successo. Perché ero arrivata al punto di non sentirmi più a mio agio nemmeno a uscire di casa. Quando andavamo al ristorante, mi è capitato di assistere a scene in cui lui chiedeva il numero di telefono alla cameriera. Oppure chiedeva il numero ad altre ragazze mentre erano in fila per il bagno. Perché quando beve non ha autocontrollo. Ho cominciato a soffrire di crisi d'ansia, una cosa che non mi era mai successa prima. Sono arrivata persino a darmi la colpa, alcune volte. Sono arrivata a pensare che avrei dovuto prendermi più cura di me stessa, per fare in modo che lui non sentisse nemmeno il bisogno di guardare altre persone per strada. Ma quando un uomo è un poco di buono, non importa”